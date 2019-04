Deutsche Hooligans haben oft einen rechtsextremen Hintergrund

Die engen Verflechtungen zwischen Fußball-Hooligans und der rechtsextremen Szene beschäftigen deutsche Sicherheitsbehörden: Eine "nicht unerhebliche Zahl von Hooligan- und Ultra-Gruppierungen" verfüge über Mitglieder, "die bereits anderweitig mit rechtsextremistisch motivierten Straftaten aufgefallen sind", heißt es einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der FDP-Fraktion.

Das Ministerium sprach in seiner Antwort von 244 Menschen, die sowohl in der behördlichen Datei über Gewalttäter im Sport als auch in Dateien über rechtsmotivierte Täter registriert seien. Derartige Schnittmengen seien in anderen Bereichen - etwa im Linksextremismus oder im Islamismus - nicht zu beobachten.