Wird Hinteregger der neue Kapitän in Frankfurt?

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter ist auf der Suche nach einem neuen Kapitän und vertritt dabei das Motto: Gut Ding braucht Weile. Denn der Nachfolger von David Abraham soll erst bis zum Sommer gefunden werden. „Wir schauen uns das in den nächsten Wochen in Ruhe an. Wir haben mit Makoto Hasebe, Sebastian Rode, Kevin Trapp oder auch Martin Hinteregger viele Kandidaten, die für das Amt in Frage kämen“, sagte Hütter vor dem Auswärtsspiel am Mittwoch in Freiburg.

Fraglich ist der Einsatz von Abwehrchef Hinteregger, der sich in der Partie gegen Schalke einen Bluterguss im Oberschenkel zuzog. Bei den Fans ist der österreichische Innenverteidiger überaus populär, hätte somit als neuer Kapitän der Eintracht außerhalb des Feldes auf alle Fälle eine große Akzeptanz.

Auch im ÖFB-Nationalteam trug Hinteregger schon die Kapitänsschleife.