Deutsche Bundesliga: Leipzig kann die Bayern überholen

Die obligatorische Pressekonferenz vor einer Bundesligapartie hielt man nicht im Leistungszentrum am Cottaweg in Leipzig ab, sondern in München. Dort spielt der Zweite im Schlager der Runde am Samstag (18.30) gegen den Ersten, die Bayern. Leipzig ist bereits seit Donnerstag in München. Nach dem Champions-League-Spiel am Mittwoch in Istanbul flog man nicht heim, sondern direkt in die bayrische Metropole.

Trainer Julian Nagelsmann sagt über die Partie am Samstag: „Das ist ein Spiel, das wir gewinnen wollen, aber nicht gewinnen müssen.“ Aber schon am Dienstag muss Leipzig daheim gegen Manchester United einen Pflichtsieg feiern, wenn man ins Achtelfinale der Champions League aufsteigen will.