Glasner winkt mit Wolfsburg neuer Startrekord, Hütter schwärmt

Oliver Glasner könnte am Samstag in der deutschen Bundesliga mit dem VfL Wolfsburg einen neuen Startrekord hinlegen - und ist daran nicht wirklich interessiert. Sollte das Heimspiel gegen Paderborn gewonnen werden, hätten die Wölfe drei Siege aus den ersten drei Runden zu Buche stehen, was dem Klub im Oberhaus noch nie gelang. "Aber das ist kein Thema für mich", betonte der Coach.

Vielmehr gehe es darum, die jüngsten Leistungen zu bestätigen. "Für mich ist nur wichtig, das Spiel so anzugehen, dass wir in der Lage sind, zu gewinnen. Sollte es anschließend so sein, dass wir gewonnen und eine entsprechende Leistung gezeigt haben, dann freue ich mich. Ansonsten blenden wir solche Dinge aus", sagte Glasner.

Aufsteiger Paderborn sei trotz zweier Niederlagen zum Auftakt nicht zu unterschätzen, warnte der Oberösterreicher. "Die Mannschaft spielt sehr offensiv und schnell in die Spitze, versucht den Gegner sofort unter Druck zu setzen." Daher geht der Coach der ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager und Pavao Pervan von "heiß umkämpften 90 Minuten und einem sehr intensiven Schlagabtausch" aus.