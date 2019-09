Duell der "Bessermacher" in Leipzig, Bayern wärmen alte Liebe auf

Sané nicht abgeschrieben

Der SC Paderborn, der als einziges Team der Liga in dieser Saison noch nicht gewonnen hat, empfängt den großen FC Bayern. "Die Schwere der Aufgabe ist klar. Aber es geht darum, drei Punkte zu holen", sagte Trainer Steffen Baumgart. Ein schlechtes Zeichen für den Aufsteiger: Die Münchner sind gut drauf, Bayern-Trainer Niko Kovac lobte zuletzt den positiven Teamgeist. "Wir nehmen das im Inner Circle auch wahr, die Stimmung ist gut", sagte der Kroate, der auf seinen Landsmann Ivan Perisic verzichten muss. Der Stürmer leidet an einem grippalen Infekt.

Platz zwei in der Bundesliga genügt den Bayern nicht, jedenfalls nicht auf Dauer. Leipzig soll möglichst bald von der Spitze verdrängt werden. "Wir müssen zusehen, dass wir in den nächsten Spielen gegen Paderborn, Tottenham und Hoffenheim das Maximum rausholen. Dann können wir relativ zügig Tabellenführer werden - und das ist unser Ziel", sagte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge. Spätestens gegen Tottenham am kommenden Dienstag soll David Alaba, der im Kader für das Paderborn-Match steht, nach ausgestandener Adduktorenverletzung wieder in der Startelf stehen.

Die Münchner haben derweil eine Verpflichtung des verletzten Manchester-City-Star Leroy Sané scheinbar noch nicht ganz abgeschrieben. Klub-Präsident Uli Hoeneß erklärte: „Wir müssen abwarten, wie sich seine Genesung gestaltet. Im Januar oder Februar werden sich die neuen Entscheidungsträger zusammensetzen und sich Gedanken machen.“