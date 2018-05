Chaos nach HSV-Abstieg, Stöger bestätigt BVB-Abschied

Zitterpartie zum Abschied

Peter Stöger erfüllte in Dortmund letztlich mit viel Bauchweh seine Mission und führte den BVB auf Platz vier und in die Champions League. Und das, obwohl man bei Hoffenheim schwach spielte 1:3 (und Platz drei) verlor. Stöger wird die Borussia in der kommenden Saison nicht mehr trainieren. Das sagte der Wiener nach dem letzten Saisonspiel. Als aussichtsreichster Nachfolgekandidat gilt Lucien Favre.

Für die Champions League qualifizierten sich somit Schalke, Hoffenheim und Dortmund. Fix in der Europa League spielt Leverkusen, das Hannover 3:2 schlug, die meiste Zeit aber knapp an der Champions-League-Qualifikation war. Baumgartlinger musste in der 23. Minute verletzt raus. Leipzig gewann in Berlin 6:2 und schoss sich in die Qualifikation für die Europa League. Stuttgart gewann in München sensationell 4:1 und dürfte sogar im Europacup mitmachen, wenn Frankfurt das Cupfinale gegen die Bayern verliert.