Trainerposse beim Hamburger SV

Falls der ehemalige Oranje-Coach nach Hamburg kommen sollte, hat er Schwerstarbeit vor sich. „Man sieht, dass es eine Mannschaft ist, die verunsichert ist“, sagte van Marwijk nach dem 0:2 im Nordderby gegen Werder Bremen. „Das wichtigste ist jetzt, dass Ruhe reinkommt.“ Ein Zauberer sei er jedoch nicht.

Ob der mit Geldscheinen wedelnde Milliardär und Felix-Magath-Vollblutfan Klaus-Michael Kühne etwas an van Marwijk oder Gross zu bemäkeln hat, ist noch nicht überliefert. Bislang hat der 76 Jahre alte Investor bei allen amtierenden Personen im Verein und möglichen Trainer-Kandidaten wie dem ehemaligen Werder-Coach Thomas Schaaf den Daumen gesenkt. „Ich will doch keinen Einfluss nehmen, ich sage nur meine Meinung“, beteuerte der in der Schweiz und auf Mallorca lebende Logistik-Unternehmer. HSV-Sportchef Kreuzer platzt beinahe der Kragen, wenn er auf Kühne angesprochen wird. „Wenn ein älterer Herr aus Mallorca mir etwas über die Bundesliga erzählen will, wird das irgendwann zur Posse und peinlich“, wetterte Kreuzer. „Diese Statements von dem - das ist an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten.“

Die Hamburger benötigen dringend einen geführten Aufbruch. Nach der Niederlage im Nordderby sind sie noch weiter abgestürzt und riechen die muffige Kellerluft im Ligahaus. Es stinkt gewaltig nach Abstieg. Nur eine von sechs Partien in dieser Saison gewonnen, vier verloren und mit 17 Gegentoren die meisten unter allen 18 Bewerbern kassiert - das ist fürwahr nicht erstligareif. „Das hatte mit Bundesliga-Fußball nichts zu tun“, zürnte Kreuzer.

Deutsche Bundesliga