Schalke beendet den unheimlichen Negativlauf

Die Leidenszeit des FC Schalke 04 ist vorbei. Seit fast genau einem Jahr hat der deutsche Traditionsklub kein Liga-Spiel mehr gewonnen, am Samstag ging dieser Fluch zu Ende. Schalke feierte in der 15. Runde einen 4:0-Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim umd verhinderte somit die Einstellung eines unrühmlichen Rekordes von Tasmania Berlin, das in der Saison 1965/66 31 Spiele sieglos geblieben war.

Der große Held in Gelsenkirchen war Matthew Hoppe. Der 19-jährige US-Amerikaner erzielte jeweils nach Vorlage von Amin Harit die ersten drei Treffer (42., 57., 63.) auf sehenswerte Art und Weise, für den Schlusspunkt sorgte der dreifache Assistgeber (79.). Schalke-Profi Alessandro Schöpf wurde in der 68. Minute ausgetauscht, bei Hoffenheim spielten Christoph Baumgartner und Stefan Posch durch, Florian Grillitsch musste verletzt passen.