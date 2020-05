HSV rettet sich in die Relegation

Was für ein Finale. Der letzte Spieltag der deutschen Bundesliga brachte Zittern bis zum Schlusspfiff im Kampf um den Klassenerhalt.

Paderborn, HSV, Stuttgart, Hannover, Freiburg und Hertha – in diesem Sechskampf musste sich entscheiden, welche zwei Klubs absteigen müssen, und welcher in der Relegation gegen den Dritten der 2. Bundesliga noch eine weitere Chance auf den Klassenerhalt bekommt. Mittendrin waren die beiden Teamspieler Marin Harnik und Florian Klein im Dress der Stuttgarter.

Die Chronologie von fast zwei Stunden zittern, bangen und jubeln.

15:33 Uhr Kiyotake bringt mit dem 1:0 Hannover aus der Gefahrenzone, Freiburg trennt nur noch ein Punkt und ein Platz von der Relegation.

15:34 Uhr Vucinovic trifft, Paderborn ist auf einem Relegationsplatz. Stuttgart ist in dem Moment abgestiegen, auch der Hamburger SV. In Hamburg steht es noch 0:0 gegen Schalke.

15:38 Uhr Modeste trifft für Hoffenheim, Hertha ist in Gefahr, doch noch in die Relegation zu müssen.

Inzwischen belagert Stuttgart den Paderborner Strafraum, hat viel Ballbesitz, aber keine zwingenden Chancen. Ein Kopfball von Harnik streicht über die Latte.

16:06 Uhr Paderborns Abwehr stellt sich ungeschickt an, Didavi schickt Paderborn in den Keller und seine Stuttgarter in die Relegation.

16:39 Uhr Olic lässt den HSV hoffen. Mit dem 1:0 sind Paderborn und Stuttgart abgestiegen und Freiburg ist auf einem Relegationsplatz. Der HSV wäre gerettet.

16:43 UhrDie Hamburger Fans stehen Kopf, Rajkovic trifft per Kopf zum 2:0.

16:57 Uhr Ginczek bringt Stuttgart mit 2:1 in Führung. Jetzt sind Paderborn und Freiburg abgestiegen und Hamburg ist auf dem Relegationsplatz.

17:05 Uhr 2:1 für Hoffenheim, Hertha liegt wegen des besseren Torverhältnisses vor dem HSV.

17:09 Uhr Bei Freiburg liegen die Nerven blank, Andreasen wuchtet den Ball ins eigene Tor, bevor Tormann Bürki retten kann. Hannover geht 2:0 in Führung, Freiburg in die 2. Liga.

17:18 Uhr In Stuttgart jubelt man über den Klassenerhalt, in Hannover erzielt Petersen den Anschlusstreffer zum 1:2.

17:22 Uhr Aber es ist vorbei. Freiburg muss mit Paderborn runter. Der Relegationsgegner des HSV entscheidet sich Sonntag – Darmstadt, Karlsruhe und Kaiserslautern stehen zur Auswahl.

Augsburg überholte am letzten Spieltag Schalke und holte sich einen Platz in der Europa-League-Gruppenphase. Dortmund muss entweder in die Europa-League-Qualifikation oder kann sich mit dem Cupsieg einen Fixplatz sichern.

Ergebnisse, Tabelle