Hertha BSC Berlin trennt sich von Trainer Luhukay

Hertha BSC hat sich am Donnerstag wie erwartet von Trainer Jos Luhukay getrennt und damit auf den Sturz auf einen Abstiegsplatz reagiert. Wie der Tabellen-Vorletzte einen Tag nach der 0:1-Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen mitteilte, werden zunächst der ungarische Ex-Profi Pal Dardai und der frühere Co-Trainer Rainer Widmayer die Mannschaft betreuen. Hertha muss am Samstag beim FSV Mainz 05 antreten.

In einer Stellungnahme dankte der Club Luhukay und dessen ebenfalls beurlaubten Assistenten Markus Gellhaus und Rob Reekers ausdrücklich für ihre Arbeit. Luhukay hatte die Berliner Mannschaft nach dem Abstieg 2012 übernommen und direkt zurück die oberste Spielklasse geführt. In der vorigen Saison belegte Hertha BSC Platz elf.

In dieser Saison gab es zuletzt beim 4:4 in Frankfurt nach zwei Gegentreffern in der Schlussphase einen Punktgewinn. Der verspielte Sieg schien Spuren hinterlassen zu haben. Es folgten drei Niederlagen ohne eigenes Tor, darunter vor der Winterpause die 0:5-Heimpleite gegen 1899 Hoffenheim.