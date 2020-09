Deutsche Bundesliga: Gregoritsch traf bei Augsburger Sieg

Der zweite Aufsteiger neben Stuttgart, Arminia Bielefeld, erkämpfte bei Eintracht Frankfurt ein 1:1. Immerhin war die Truppe des Vorarlberger Trainers damit das einzige Team, das in den Samstagnachmittag-Partien im eigenen Stadion punktete. Für den 1. FC Köln (2:3 gegen Hoffenheim) und Werder Bremen (1:4 gegen Hertha BSC) setzte es nämlich so wie für Union Berlin und Stuttgart Heimniederlagen. Am Abend stieg der Schlager zwischen Borussia Dortmund und Mönchengladbach, bereits am Freitag hatte Titelverteidiger FC Bayern den FC Schalke mit 8:0 abgefertigt.