Gladbach beendet Negativlauf und gewinnt 2:0 gegen Wolfsburg

Nach fünf sieglosen Spielen in Serie hat Borussia Mönchengladbach den Negativlauf in der deutschen Bundesliga gestoppt. Die Mannschaft von Trainer Daniel Farke bezwang am Sonntag den VfL Wolfsburg mit 2:0, blieb aber mit nun 35 Punkten weiterhin auf dem zehnten Rang - fernab der internationalen Startplätze, die jetzt für die zuvor fünf Spiele unbesiegten Wolfsburger ein wenig weiter entfernt sind.