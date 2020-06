Für HSV und Nürnberg wird es immer finsterer

Ausgerechnet der Meister Bayern kam am Samstag in die Imtech Arena. Jener Verein, der die Champions-League-Scharte gegen Real ausbügeln wollte. Und dies gelang so halbwegs. Die Münchner siegten 4:1, zwei Tore besorgte allein Mario Götze, nach dem 1:3 durch Calhanoglu traf Pizarro per Fallrückzieher. Der Hamburger SV, der in der letzten Runde in Mainz antreten muss, liegt noch auf dem Relegationsplatz 16, aber nur noch einen Zähler vor dem Traditionsklub Nürnberg und den Braunschweigern, die in der 95. Minute ein Tor gegen Augsburg kassierten und 0:1 unterlagen.

Der Klub ist bereits sieben Mal aus der Bundesliga abgestiegen und damit gemeinsam mit Arminia Bielefeld Spitzenreiter. Jetzt droht nach einer 0:2-Heimpleite gegen Hannover der alleinige Rekord.

Das Trainerdebüt von Roger Prinzen ging fünf Minuten gut, dann kam Hannover aus einem Konter, den der Ungar Huszti abschloss, zur Führung. Dem 0:1 war ein haarsträubender Fehler von Frantz vorausgegangen. Für die Entscheidung sorgte Schmiedebach.

Damit kommt es in der letzten Runde zu einem brisanten Duell. Nürnberg muss zu Schalke, zu einem Verein, der mit den Franken durch eine Fan-Freundschaft verbunden ist. Aber Schalke braucht auch noch zumindest einen Punkt, um die Qualifikation für einen Gruppenplatz in der Champions League zu fixieren. Dahinter lauert noch Leverkusen auf Platz vier (Qualifikationsplatz für die Eliteliga), Wolfsburg und Gladbach könnten ebenso Platz vier noch erreichen.

Wolfsburg siegte bei Stuttgart durch ein spätes Tor 2:1. Bei den Schwaben spielte Österreichs Teamstürmer Martin Harnik durch. Und das nach der Ankündigung, sich einer Schulter-Operation unterziehen zu müssen. Stuttgart hat dennoch mit dem Abstieg nichts mehr zu tun.