Deutsche Bundesliga: Bayern rückt Dortmund wieder näher

Auch Dank eines Treffers von Aleksandar Dragovic hat Bayer Leverkusen am Mittwoch in der deutschen Fußball-Bundesliga einen 2:1-(2:1)-Erfolg bei Schalke 04 gefeiert und die Abstiegssorgen der "Knappen" vertieft. Der ÖFB-Teamverteidiger brachte die Gäste um Julian Baumgartlinger nach einem Stangenschuss mit 1:0 in Front, musste nach gut einer Stunde aber leicht angeschlagen den Platz verlassen.

Für die im Sturm arg geschwächten Schalker u.a. ohne Guido Burgstaller konnte Haji Wright (45.+2) vor der Pause nur verkürzen, zuvor hatte Lucas Alario (35.) für Leverkusen nachgelegt. Alessandro Schöpf spielte bei Schalke bis zur 71. Minute. Schalke liegt nur einen Punkt vor den Abstiegsplätzen.