Der FC Bayern hat mit Interimstrainer Willy Sagnol den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Drei Tage nach dem Rauswurf von Chefcoach Carlo Ancelotti kamen die Münchner am Sonntag in der deutschen Bundesliga nicht über ein 2:2 (1:0) bei Hertha BSC hinaus.

Mats Hummels (10. Minute) und Robert Lewandowski (49.) trafen vor 71.212 Zuschauern für den deutschen Rekordmeister, der erneut nicht überzeugte. Ondrej Duda (51.) und Salomon Kalou (56.) retteten den Berlinern einen durchaus verdienten Punkt. Die Bayern, bei denen David Alaba durchspielte und Franck Ribery mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung ausschied, verbesserten sich durch das Remis zwar auf Rang zwei, haben aber bereits fünf Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund. Hertha ist Zehnter.

Hoffenheim verlor erstmals

Foto: APA/AFP/THOMAS KIENZLE Der SC Freiburg hat 1899 Hoffenheim die erste Saisonniederlage in der deutschen Bundesliga zugefügt. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich bezwang den Tabellenzweiten am Sonntag im badischen Derby mit 3:2 (2:1) und feierte in der 7. Runde den ersten Saisonsieg.

Der 19 Jahre alte Debütant Robin Hack hatte die Gäste von Coach Julian Nagelsmann in Führung gebracht (14. Minute). Florian Niederlechner (15.), Caglar Söyüncu (18.) und Pascal Stenzel (87.) drehten vor 24.000 Zuschauern im ausverkauften Schwarzwald-Stadion die Partie. Der Freiburger Julian Schuster (90. +2) traf kurz vor Schluss ins eigene Tor.

Bei den Siegern spielte Philipp Lienhart durch, bei den Hoffenheimern wurde Florian Grillitsch zur Pause eingewechselt.

7. Runde:

Freitag, 29.09.2017 Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1:1 (1:0) Schalke: Burgstaller ab 54., Schöpf (verletzt) nicht im Kader; Leverkusen: Özcan Ersatz, Baumgartlinger nicht im Kader Samstag, 30.09.2017 Borussia Mönchengladbach - Hannover 96 2:1 (0:0) Hannover: Harnik spielte durch und traf (71.). Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 2:1 (1:0) FC Augsburg - Borussia Dortmund 1:2 (1:2) Augsburg: Hinteregger spielte durch, Gregoritsch bis 67., Danso Ersatz. VfL Wolfsburg - FSV Mainz 05 1:1 (0:0) Mainz: Onisiwo ab 84. Hamburger SV - Werder Bremen 0:0 (0:0) Bremen: Kainz bis 63., Junuzovic ab 63. Sonntag, 01.10.2017 SC Freiburg - 1899 Hoffenheim 3:2 (2:1) Freiburg: Lienhart spielte durch; Hoffenheim: Grillitsch ab 46., Posch auf der Bank, ohne Zulj Hertha BSC Berlin - Bayern München 2:2 (0:1) Bayern: Alaba spielte durch, Friedl nicht im Kader; Hertha: Lazaro ab 75. 1. FC Köln - RB Leipzig 18.00

Tabelle: