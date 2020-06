Der umstrittene Africa-Cup

1990 in Algerien: Algerien - Nigeria 1:0

1992 in Senegal: Elfenbeinküste - Ghana 0:0 n.V., 5:4 i.E.

1994 in Tunesien: Nigeria - Sambia 2:1

1996 in Südafrika: Südafrika - Tunesien 2:0

1998 in Burkina Faso: Ägypten - Südafrika 2:0

2000 in Nigeria: Kamerun - Nigeria 2:2 n.V., 4:3 i.E.

2002 in Mali: Kamerun - Senegal 0:0 n.V., 4:2 i.E.

2004 in Tunesien: Tunesien - Marokko 2:1

2006 in Ägypten: Ägypten - Elfenbeinküste 0:0 n.V., 4:2 i.E.

2008 in Ghana: Ägypten - Kamerun 1:0

2010 in Angola: Ägypten - Ghana 1:0

2012 in Gabun/ Äquatorialguinea: Sambia - Elfenbeinküste 0:0 n.V., 8:7 i.E.

2013 in Südafrika: Nigeria - Burkina Faso 1:0