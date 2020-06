Der "mexikanische Messi" schrieb spanische Fußball-Geschichte

Luka Romero verbindet aber einiges mit Messi. Denn Luka ist Argentinier und spielte schon für Argentiniens Unter-15-Auswahl. Er ist in Durango City in Mexiko geboren, weil sein Vater Diego dort als engagiert war. Das mexikanisch vor Messi kann man vielleicht seiner Frisur zuschreiben. Mit seiner Vokuhila-Frisur erinnert er ein bisschen an mexikanischen Teamspieler aus den 80er-Jahren.

Seine argentinischen Eltern übersiedelten nach Spanien, als er drei Jahre alt war. Dort spielte er im Nachwuchs bei einem Verein auf Ibiza und hatte mit sechs Jahren ein Training beim FC Barcelona. Allerdings konnte er nicht dorthin wechseln, weil er nicht in der Nähe wohnte. So kam er 2015 mit zehn Jahren zum Nachwuchs von Mallorca.