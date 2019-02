Der LASK steht vor einer historisch erfolgreichen Saison

Kein Zufall

Dass der LASK mit seinem Personal so gut durch den Herbst kam, ist laut Glasner kein Zufall. "Wir haben eine gute Trainingssteuerung, haben die Spieler immer auf einem sehr guten Fitnesslevel", erklärte der Trainer und Sportdirektor in Personalunion. "Wir versuchen, die Muskelverletzungen so gering wie möglich zu halten. Da haben wir im Herbst nur eine gehabt", meinte Glasner und hatte zugleich Lob für die Akteure am Feld übrig: "Das liegt aber auch an der Professionalität der Spieler."

In den vier restlichen Spielen des Grunddurchgangs trifft der LASK am Freitag (19.30 Uhr) zuhause auf die Austria, dann auf Sturm Graz (a), Wacker Innsbruck (h) und Altach (a). Selbstläufer wird der Finaldurchgang aufgrund der Punkteteilung so oder so keiner. Nimmt man den aktuellem Stand als Maßstab, würde der LASK in die zehn Spiele der zweiten Saisonphase mit sieben Zählern Rückstand auf die "Bullen", aber nur drei Vorsprung auf St. Pölten gehen. Der WAC und die Austria lägen vier Punkte hinter dem LASK, Sturm Graz würden fünf Zähler fehlen.