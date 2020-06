Der LASK steht vor dem Aufstieg

Der LASK steht vor der Rückkehr in den Profi-Fußball. Die Linzer setzten sich im Relegations-Hinspiel zum Aufstieg in die Erste Liga beim SC/ ESV Parndorf am Montag hochverdient mit 1:0 (0:0) durch. Radovan Vujanovic erzielte in der 86. Minute den entscheidenden Treffer für den Meister der Regionalliga Mitte. Parndorf spielte nach einer Roten Karte mehr als eine halbe Stunde nur zu zehnt.

Das Rennen um den Aufstieg zwischen dem FAC und Austria Salzburg bleibt hingegen offen. Die Meister der Regionalliga Ost und Regionalliga West trennten sich im Hinspiel in Wien-Floridsdorf mit einem 2:2. Mihael Rajic gelang erst in der 92. Minute der Ausgleich für die Gäste aus Salzburg. Die Rückspiele steigen am Donnerstag in Salzburg (18.00 Uhr) und Linz (19.08 Uhr).

Der Auswärtserfolg des LASK beim Tabellenneunten der Ersten Liga war hochverdient. Die Athletiker trafen durch Ernst Öbster (5.), Markus Hammerer (30.) und Ivan Kovacec (65.) dreimal Metall, ehe Goalgetter Vujanovic nach einem Eckball aus kurzer Distanz per Kopf zur Stelle war. Parndorf fand über das gesamte Spiel keine zwingende Torchance vor. Noch dazu sah Thomas Jusits nach einem überharten Einstieg zurecht die Rote Karte (58.). Vor 3000 Zuschauern, darunter fast die Hälfte aus Linz, präsentierte sich der LASK um Trainer Karl Daxbacher insgesamt abgeklärter.