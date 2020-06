Der Kosmopolit: Von Ungarn nach Italien

Wechseljahre Mit 14 Jahren zog der gebürtige Ungar Gyuri Garics von Szombathely nach Wien, wo er im Rapid-Nachwuchs Fußball spielte und in der Maroltingerschule in Wien die Matura mit ausgezeichnetem Erfolg bestand. Einen Tag nach seiner Einbürgerung spielte für Österreichs U-21-Team.



Karrieresprung Garics schaffte den Sprung in die erste Mannschaft von Rapid und 2008 ins EURO-Team von Josef Hickersberger. Von 2006 bis 2008 spielte er für Napoli, von 2008 bis 2010 bei Atalanta Bergamo, derzeit beim FC Bologna.



Garics erzielte in 23 Länderspielen ein Tor.