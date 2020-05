Der kleine FC Sion ärgert die große UEFA

Der FC Sion mag zwar nicht auf der internationalen Fußball-Bühne stehen, und trotzdem ist der Schweizer Klub ein Hauptdarsteller der aktuellen Europa League.



Nachdem Sion von der UEFA von der laufenden Europa League ausgeschlossen worden war - der Verein hatte trotz eines offiziellen Transferverbots neue Spieler verpflichtet - erwirkte der streitbare Sion-Präsident Constantin nun vor dem Waadländer Kantonsgericht eine einstweilige Verfügung. Demnach wird der UEFA untersagt, die Ergebnisse der Spiele in Gruppe I anzuerkennen.



Sion hatte sich sportlich gegen Celtic Glasgow für die Europa League qualifiziert, die UEFA wertete die Partien nachträglich mit 0:3 für die Schotten, die nun den Platz der Schweizer in der Gruppe I einnehmen.



Die UEFA hatte den Gang des FC Sion vor ein ordentliches Gericht in aller Deutlichkeit zurückgewiesen. Sion habe keine "besonderen Privilegien im Vergleich zu jedem anderen Verein in der Europa League", hieß es. Die superprovisorische Verfügung des Kantonsgerichts wird die UEFA nicht anerkennen.