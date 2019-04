Der GAK träumt von der nächsten Sensation

Der ehemalige GAK-Spieler Kulovits ist überzeugt, „dass uns die Salzburger unterschätzen werden. Das liegt in der Natur der Sache, wenn man gegen einen Drittligisten spielt. Wir werden aber Nadelstiche setzen.“

Beim Stadtrivalen ist man übrigens nicht so richtig über das „Gastspiel“ des GAK in Liebenau erfreut. Sturm ist es aus den letzten zwölf Jahren gewohnt, das städtische Stadion so ziemlich alleine nutzen zu können. Erst im Winter hat man in eine moderne Kabinen-Einrichtung mit eigenem Sturm-Branding investiert. Auch die Möbel, die etwa im VIP-Klub stehen, gehören Sturm. Alleine die Räumung dieses Inventars für ein GAK-Spiel kostet Sturm einige Tausend Euro.