Der FC Bayern wildert beim FC Chelsea

Verjüngungkür

Der FC Bayern will seinen Kader verjüngen und muss auf den offensiven Aussenbahnen nachbessern. Die Zeit von Arjen Robben (34) und Franck Ribéry (35) läuft bei den Münchnern ab.

Hudson-Odoi könnte dafür ein Kandidat sein. Der Vertrag des U17-Weltmeisters von 2017 läuft im Sommer 2020 aus, sein Klub hatte ihm im Sommer einen neuen Kontrakt über fünf Jahre angeboten.

Unter Maurizio Sarri kommt der Teenager nicht so oft zum Zug, in der Premier League wurde er in dieser Saison von seinem italienischen Coach bislang nur einmal eingesetzt, in der Europa League hingegen schon viermal.