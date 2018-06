Der "Fall Atanga" war bereits vor der Relegation ein Thema

Eigentlich drängt die Zeit: Wiener Neustadt will in fünf Wochen in die Bundesliga starten, benötigt dafür aber noch eine Mannschaft. „Je nach Liga sind zehn bis 14 Spieler unter Vertrag“, sagt Präsidentin Katja Putzenlechner. Das Allerwichtigste fehlt ebenfalls (noch): die Lizenz zum Aufstieg. Eine Woche ist seit der Beglaubigung der Relegation vergangen, bis Freitag bleibt noch Zeit für den angekündigten Protest.

Werden auch in dritter Instanz die Fristen ausgereizt, steht erst wenige Tage vor dem Ligastart fest, ob St. Pölten doch in Liga 2 absteigen muss. Putzenlechner: „Das ist keine Taktik, unser Protest braucht eben Zeit.“