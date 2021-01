Achtligist verkaufte 30.697 Tickets - doch keiner kam ins Stadion

Marine spielt in der achtklassigen Northern Premier League Division One North West. Wegen der Coronavirus-Pandemie steckt der 1894 gegründete Klub finanziell in Not. Die virtuellen Tickets konnten Fans für 10 Pfund (ca. 11 Euro) online erwerben, um Marine zu unterstützen. Auch zahlreiche Tottenham-Fans kauften die Karten. Spurs-Coach Jose Mourinho und TV-Moderator Gary Lineker sollen ebenfalls virtuelle Tickets erworben haben.