Der Bundesliga-Spielplan für die Saison 2018/19 ist da

Der Bundesliga-Spielplan für die Saison 2018/19 steht fest.

Eröffnet wird die neue 12er-Liga am Freitag, den 27. Juli um 20:45 mit der Partie FK Austria Wien gegen FC Wacker Innsbruck in der umgebauten Generali Arena. Alle weiteren Paarungen des Grunddurchgangs finden am Samstag und Sonntag statt. Je nach Jahreszeit wird im Sommer einheitlich um 17:00 Uhr und ab der September-Länderspielpause um 14:30 bzw. 17:00 Uhr angekickt.

Die anderen Partien der ersten Runde lauten:

Sa, 28.7., 17:00 SK Sturm Graz - TSV Hartberg

Sa, 28.7., 17:00 SCR Altach - SV Mattersburg

So, 29.7., 17:00 Salzburg - LASK

So, 29.7., 17:00 Admira - SK Rapid

So, 29.7., 17:00 SKN St.Pölten - WAC

Nach der elften Runde haben alle Teams ein Mal gegeneinander gespielt. Für die Spiele nach der siebten Runden wurden die Termine noch nicht fixiert.

Runde 2 (4./5. August):

Samstag, 17 Uhr:

Rapid - Altach

Mattersburg - Salzburg

Innsbruck -Sturm

Sonntag, 17 Uhr:

Hartberg - Admira

LASK - St. Pölten

WAC - Austria

Runde 3 (11./12. August)

Samstag, 17 Uhr:

Salzburg - Austria

Altach - Innsbruck

St. Pölten - Sturm

Sonntag, 17 Uhr:

Hartberg - Mattersburg

Admira - LASK

Rapid - WAC

Runde 4 (19./20. August)

Samstag, 17 Uhr:

Sturm - Altach

Salzburg - Hartberg

Mattersburg - WAC

Sonntag, 17 Uhr:

Innsbruck - St. Pölten

Austria - Admira

LASK - Rapid

Runde 5 (25./26. August)

Samstag, 17 Uhr:

Altach - Salzburg

WAC - Sturm

St. Pölten - Austria

Sonntag, 17 Uhr:

Hartberg - LASK

Admira - Mattersburg

Rapid - Innsbruck

Runde 6 (1./2. September)

Samstag, 17 Uhr:

Austria - Mattersburg

Altach - St. Pölten

Wacker - Hartberg

Sonntag, 17 Uhr:

LASK - WAC

Salzburg - Admira

Sturm - Rapid

Runde 7 (15./16. September)

Samstag, 17 Uhr:

Admira - Sturm

St. Pölten - Salzburg

Hartberg - Altach

Sonntag, 17 Uhr:

WAC - Innsbruck

Mattersburg - LASK

Rapid - Austria

Runde 8 (22./23. September)

Salzburg - Rapid, Sturm - Mattersburg, Austria - LASK, Altach- WAC, St. Pölten - Hartberg, Innsbruck - Admira

Runde 9 (29./30. September)

Rapid - St. Pölten, LASK - Sturm, Admira - Altach, Mattersburg - Innsbruck, WAC - Salzburg, Hartberg - Austria

Runde 10 (6./7. Oktober)

Sturm - Salzburg, Rapid - Mattersburg, Altach - Austria, WAC - Hartberg, St. Pölten - Admira, Innsbruck - LASK

Runde 11 (20./21. Oktober)

Salzburg - Innsbruck, LASK - Altach, Admira - WAC, Mattersburg - St. Pölten, Austria - Sturm, Hartberg - Rapid