Der beste Mann erlöste Sturm

So richtig aufgebracht war Sturms Coach Franco Foda, als Bodul in der 34. Minute die gesamte Verteidigung überspielte und den Ball nicht im leeren Tor unterbrachte. "Ich war einfach zu lässig", gestand Bodul in der Pause.



Die Kapfenberger, die in dieser Saison auswärts erst einen Punkt geholt hatten (1:1 bei Admira), kamen aber auch zu Chancen. Einen schönen Freistoß von Spirk kratzte Cavlina aus dem Kreuzeck. Prokop und Ordos scheiterten an Cavlina. Bei einem Handspiel von Harrer im Strafraum sah Schiedsrichter Schüttengruber weg.



Nach der Pause wurde es turbulent, Bodul überlief Schönberger und traf die Stange, fast im Gegenzug traf auch Verteidiger Gollner die Latte. Wolf fiel nach einem Zweikampf mit Sharifi im Strafraum, im Zweifelsfall entschied Schüttengruber gegen Sturm. Ehe alles mit einem Remis rechnete, stand plötzlich Bodul frei....



Die Grazer siegten gegen nicht immer faire Kapfenberger (sieben Gelbe Karten) 1:0 und bleiben im erweiterten Spitzenfeld. Foda war erleichtert: "Das sind die schönsten Momente, wenn du in der letzten Minute so ein Spiel noch gewinnst. Wir hätten aber schon nach 30 Minuten 2:0 oder 3:0 führen müssen."