Der Aufstand der Fußballzwerge

Die ganz Kleinen in Fußball-Europa begehren auf, wollen sich nicht länger mit der Rolle als willkommene Jausengegner und verlässliche Punktelieferanten zufrieden geben: Von den Färöer Inseln bis zu Liechtenstein, von San Marino bis zum UEFA-Neuling Gibraltar – die Außenseiter haben aufgezeigt an diesem Spieltag der EM-Qualifikation.

Die Färöer sind über den Auswärtscoup in Griechenland verzückt, Liechtenstein jubelt über einen " Feiertag" und San Marino gelingt sogar der erste Punktgewinn überhaupt in der EM-Qualifikation. Nach bislang 60 Niederlagen eroberte der Zwergstaat beim 0:0 gegen Estland zum allerersten Mal einen Punkt in der europäischen Ausscheidungsrunde.

Liechtenstein durfte beim 1:0 über Moldawien erstmals seit langer Zeit wieder einen Auswärtssieg feiern. Seit Oktober 2004, als dem aktuell 155. der FIFA-Weltrangliste ein 4:0 in Luxemburg gelang, konnte Liechtenstein auf fremden Plätzen in EM- oder WM-Qualifikationsspielen nicht mehr gewinnen. "Ich bin glücklich und werde ein Lächeln aufsetzen, das ich wohl die gesamte Nacht nicht verlieren werde", kündigte Nationaltrainer René Pauritsch nach dem Schlusspfiff an. "Heute ist ein Feiertag für uns", strahlte der Steirer, der mit seinem Team in der Österreich-Gruppe nun sogar schon bei vier Punkten hält. Zuletzt hatten die Kicker aus dem Fürstentum bereits mit einem Remis gegen Montenegro aufhorchen lassen.