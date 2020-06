Den Bayern ist nicht nach Feiern

Bankett-Reden sind beim FC Bayern München mitunter sehr gefährlich, sorgten sie doch in der Vergangenheit schon für großen Wirbel. Im Herbst 2003 zum Beispiel, als Franz Beckenbauer nach dem 0:3 bei Lyon seinen hoch bezahlten Spielern die Leviten las. "Das hat ja mit Fußball nichts zu tun", hatte damals der "Kaiser" gepoltert.



Nach dem 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Basel war nun Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge an der Reihe, um klare Worte zu finden und diese an die Mannschaft zu richten. "Ich glaube, es ist jetzt ein wichtiger Moment in der Saison von Bayern München gekommen. Wir haben wunderbare Zeiten gehabt, wir haben Weihnachten gehabt, als wir Tabellenführer waren, Herbstmeister, als wir die Gruppenphase der Champions League als Gruppenerster total entspannt geschafft haben."



Die Bayern tanzen zwar noch immer auf allen Hochzeiten, allerdings sind sie zuletzt kräftig aus dem Rhythmus gekommen. "Es fehlt momentan die Selbstverständlichkeit", meint Toni Kroos. Mit Meisterschaft, Cup und Champions League sind immer noch drei Titel im Bereich des Möglichen, doch die Wahrscheinlichkeit des Triples ist in den letzten Wochen gesunken.