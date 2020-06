Den Bayern gehörte die Londoner Nacht

Dortmund

Dabei war noch am Vormittag eine Terrorwarnung eingegangen. Die ließ Dortmund- und Bayern-Fans aber weitgehend kalt. In, 536 Kilometer vom Finalort entfernt, machten 50.000 Fans in der City und in denWestfalenhallen die Nach t zum Tag. Mit Gefühlsschwankungen versteht sich.

In die Münchner Allianz-Arena kamen 45.000 Fans zum Public Viewing. Auf dem Rasen lag der „Schal des Südens“, ein rund 1,6 Kilometer langer Fanschal, den zirka 2000 Bayern-Fans zur Unterstützung ihrer Mannschaft in London gestrickt hatten. Weitere 40.000 Fans sahen gemeinsam die Partie auf der Theresienwiese in München.

Sie alle taten sich die Reise nach London nicht an. Dennoch: Europas Hauptstadt des Fußballs färbte sich gestern rot und gelb. Egal, an welcher Ecke, egal, wo man hinsah. Ob im Flugzeug oder bei der Gepäckausgabe oder in der Bahn, die vom Airport in die Londoner Innenstadt führt: Überall machten es sich Stunden vor dem Champions League Finale Fans von Dortmund und Bayern bequem. Ein Sitzplatz in der Bahn war ähnlich schwer zu bekommen wie einer im Wembley-Stadion.