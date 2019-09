David Alaba könnte bei den Bayern sein Comeback geben

Kovac äußerte sich nach der ersten Saisonphase erfreut über den positiven Teamgeist in seiner Mannschaft. „Wir nehmen das im Inner Circle auch wahr, die Stimmung ist gut.“ Mannschaftsabende auf dem Oktoberfest und der Spaß beim Training zeigten, dass die Spieler mehr als nur Arbeitskollegen seien. Das liege auch an den Neuzugängen, die „richtig gute Charaktere“ seien. „Das kann das kleine Etwas sein, ob es in die oder die Richtung geht“, sagte Kovac mit Blick auf die Münchner Saisonziele.