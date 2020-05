Das Vienna-Lazarett lichtet sich

Zum ersten Mal seit 18 Jahren gastiert die Vienna am 14. Spieltag der Erste Liga beim LASK (18.30 Uhr). Das Ergebnis von 1993 (1:2-Niederlage) soll nicht wiederholt werden. Stattdessen will Trainer Alfred Tatar den Schwung des Heimsieges gegen Austria Lustenau nach Oberösterreich mitnehmen.



Rein rechnerisch gelten die Döblinger gegen den Tabellendritten als Außenseiter. Auch das erste Duell der Saison ging mit 1:0 an den LASK. Nach seiner Verletzungspause feiert Goalgetter Rade Djokic in Linz sein Comeback. Bis auf Tiffner und Dvoracek ist der Vienna-Kader wieder komplett.