Das Torverhältnis ist unwichtig

Regulativ Die UEFA hat ihre eigenen Regeln. Während bei FIFA-Turnieren wie etwa der WM oder in allen österreichischen Spielklassen das Torverhältnis bei Punktgleichheit über die Platzierung entscheiden, ist dies bei der EM 2012 wie auch in der Champions League und der Europa League anders. Sind nun zwei oder mehr Teams nach den Gruppenspielen punktgleich, entscheiden folgende Kriterien über die Platzierung:



1. Die höhere Anzahl der Punkte im direkten Vergleich;

2. Die bessere Tordifferenz im direkten Vergleich (bei mehr als zwei punktgleichen Mannschaften);

3. Die höhere Anzahl der erzielten Tore im direkten Vergleich (bei mehr als zwei punktgleichen Mannschaften);

4. Wenn zwei Teams nach der Anwendung der Kriterien 1 bis 3 denselben Platz belegen, werden die Kriterien 1 bis 3 zur Bestimmung ihrer Platzierung erneut angewendet – jedoch ausschließlich auf die Direktbegegnung der betreffenden

Mannschaften;

5. Die bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen;

6. Die höhere Anzahl der erzielten Tore in allen Gruppenspielen;

7. Der höhere UEFA-Koeffizient bei der Gruppen-Auslosung.