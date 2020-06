Das Stadtduell um Premier-League-Titel

Obwohl sein Verein in den vergangenen Jahren Hunderte Millionen in neue Spieler investierte, fühlt sich Mancini nicht unter Druck. "Weil man von uns nicht erwartet, dass wir Meister werden."

Damit der dritte Titel – der erste seit 1968 – doch noch Realität wird, hebt der frühere Inter-Mailand-Trainer offenbar endgültig den Bannstrahl gegen Mario Balotelli auf. "Bei all den dummen Sachen, die er gemacht hat, war er in dieser Saison auch wichtig für uns. Mit ihm ist alles möglich", sagte Mancini über seinen 21-jährigen Landsmann. "Mit ihm ist es wie in einer Familie, wenn sich ein Kind danebenbenimmt. Die Zuneigung der Eltern ist weiterhin da."

Ob der umtriebige Jungspund auch noch nach dem Schlager die Zuneigung der Väter von Manchester City genießt?