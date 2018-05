Das Rennen um die Nummer 1 im Nationalteam

Es ist lange her, dass sich in Österreich Torhüter so richtig für eine Nominierung durch den Teamchef aufgedrängt haben. In diesem Frühjahr war es wieder so weit. Konkret waren es zwei 25-jährige Niederösterreicher.

Zum einen zeigte Richard Strebinger im Rapid-Tor nach einiger Anlaufzeit, dass er sein großes Potenzial, das er schon zuvor in unregelmäßigen Abständen hatte aufblitzen lassen, auch konstant auf den Platz bringen kann. Mit einer Ausnahme – als er vor zehn Tagen gegen Salzburg vor dem Tor zum 0:1 einen Schuss ausgelassen hatte – spielte der 1,94 Meter große Wiener Neustädter eine starke Saison und war regelmäßig der Matchwinner im Rapid-Tor.

Cican Stankovic, der in Salzburg hinter dem routinierten Deutschen Alexander Walke die Nummer zwei ist, nutzte seine Chancen ebenso. Er erhielt diese von Trainer Marco Rose im Cup, wo er im Halbfinale in Mattersburg mit seinen Paraden zum Zünglein an der Waage wurde. Im folgenden Finale gegen Sturm in Klagenfurt war der Pressbaumer Stankovic dafür verantwortlich, dass die Grazer nicht schon nach 90 Minuten oder gar früher als Sieger feststanden.