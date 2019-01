Das neue Jahr bringt Arsenal einen Sieg und West Ham einen Star

Während Arsenal weiterhin auf Platz fünf ( Europa League) liegt, bleibt Fulham Vorletzter. Vor allem in der Hauptstadt gibt es für den Klub aus dem Osten Londons nichts zu holen in dieser Saison. In sechs Stadtderbys ging man ebenso oft als Verlierer vom Platz.

Marko Arnautovic und West Ham treffen heute auf Brighton & Hove Albion. Gut möglich, dass der prominente Neuzugang der „Hammers“, der schon einige Wochen mit der Mannschaft trainiert, dabei zu sehen sein wird. West Ham hat den Franzosen Samir Nasri bis Saisonende verpflichtet. Der frühere Regisseur von Manchester City und Arsenal hat eine zwölfmonatige Doping-Sperre hinter sich. Dem 31-Jährigen war vorgeworfen worden, 2016 in den USA mit einer verbotenen Methode Regenerationsmittel intravenös bekommen zu haben.

Seit Monaten wird Marco Rose als nächster Trainer von Hoffenheim gehandelt. Am Neujahrstag tauchte der Name des Salzburger Erfolgstrainers auch auf der Insel auf. Laut dem Boulevard-Blatt The Sun soll der Deutsche auf der Kandidaten-Liste bei Manchester United stehen. Der 42-Jährige sei der Überraschungskandidat auf der sechsköpfigen Shortlist, schrieb das Blatt. Seit dem Halbfinal-Einzug in der Europa League habe der Name Rose im europäischen Fußball Reputation. Heute sind die Red Devils unter Interimscoach Solskjær in Newcastle zu Gast (21 Uhr, live DAZN).