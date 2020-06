Das griechische Wunder bei der EURO 2012

Die Parlamentswahlen werden richtungsweisend für die Griechen sein, auf der Spielwiese des Fußballs hatten sie am Samstag nur eine Wahl, um im EURO-Geschäft zu bleiben: gewinnen. Gesagt, getan.



Die Griechen, also die Fußballer, wollten von Beginn an eine Empfehlung für das Viertelfinale abgeben. Offensiv agierten sie wie selten zuvor. Angetrieben von einem äußerst agilen Samaras, der mit seinen langen Haaren und seinem Fünf-Tage-Bart ein bisschen ausschaut wie der Hauptdarsteller bei den Passionsspielen in Kirchschlag, machten die Griechen zunächst das Spiel. Torosidis hatte im Abschluss Pech.



Im Gegensatz zum Spiel der anderen Gruppenmitglieder in Breslau hielten sich Unwetter von Warschau fern, es mussten keine Rettungsschirme gespannt werden. Bei den Griechen herrschte dennoch schon bald Alarmstufe Rot: Die Russen dominierten nämlich mittlerweile die Partie, die Griechen spielten ihr altes Spiel: darauf hoffen, dass sich zufällig eine Konterchance bietet und hinten mit Glück kein Tor bekommen.



Die Rechnung ging in der 47. Minute, praktisch mit dem Pausenpfiff, auf: Mit der ersten richtigen Chance traf Karagounis in seinem 120. Länderspiel (ein paar davon brachten ihm 2004 den EM-Titel) zum 1:0. Serviert hatte ihm die Kugel ausgerechnet der Russe Schirkow.