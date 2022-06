Das fast verhinderte Video-Spiel: ÖFB-Frauen schlagen Montenegro

Am Donnerstagvormittag werden die Spielerinnen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen verabschiedet, am Sonntag findet der letzte Test für die EM statt. Direkt nach dem Spiel in Belgien geht es wieder heim. Fuhrmann muss bis Mitternacht den 23-Frau-Kader für die EM bekannt geben. Dann haben die Spielerinnen drei Tage frei, am Donnerstag wird das Hotel westlich von London bezogen, am 6. Juli geht es gegen England los.

Derzeit sind noch 28 Spielerinnen im Teamcamp.