Damir Canadi zum neuen Trainer des 1. FC Nürnberg ernannt

Der deutsche Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg hat den Wiener Damir Canadi als neuen Trainer verpflichtet. Der ehemalige Rapid- und Altach-Coach tritt zur neuen Saison in der 2. Bundesliga die Nachfolge von Interimstrainer Boris Schommers an und erhält einen Zweijahresvertrag.

"Seit ich Trainer bin, ist die deutsche Bundesliga mein Ziel. Und der Club ist nicht nur aufgrund seiner Tradition ein großer Verein, der in die Bundesliga gehört. Also packen wir es an, damit wir gemeinsam wieder erfolgreich sind", wird Canadi auf der Homepage des Traditionsklubs zitiert.