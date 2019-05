Zinsberger verabschiedet sich mit Sieg von Bayern München

Österreichs Nationalteam-Torfrau Manuela Zinsberger hat sich am Sonntag mit einem Sieg von Bayern München verabschiedet. Die 23-jährige Niederösterreicherin blieb bei ihrem letzten Einsatz für die Münchnerinnen in der letzten Runde der deutschen Bundesliga beim 5:0-Auswärtssieg gegen Schlusslicht Mönchengladbach ohne Gegentreffer. Wohin Zinsberger wechselt, ist noch nicht bekannt.

Die Bayerinnen, bei denen auch Carina Wenninger durchspielte, wurden mit 55 Zählern hinter dem VfL Wolfsburg (59) Vizemeister. Rang drei ging an Turbine Potsdam (42) trotz einer 0:2-Niederlage in Wolfsburg. Sarah Zadrazil und Co. profitierten von einer gleichzeitigen 1:2-Niederlage der SGS Essen (41) beim Zehnten Bayer Leverkusen, wo Elisabeth Mayr in der zweiten Hälfte eingetauscht wurde. Fünfter wurde der 1. FFC Frankfurt (34/ Verena Aschauer, Laura Feiersinger), Sechster 1899 Hoffenheim (33/Nicole Billa, Laura Wienroither), Achter der SC Sand (25/ Marina Georgieva, Nadine Prohaska, Viktoria Pinther), Neunter der MSV Duisburg (19/ Lisa Makas, Barbara Dunst).

Neben Gladbach ( Magdalena Jakober) muss auch Werder Bremen und damit die Österreicherinnen Katharina Schiechtl, Sabrina Horvat und Julia Kofler absteigen.