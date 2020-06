Fünf Vorbilder für den SKN St. Pölten

Nach dem 2. Weltkrieg dauerte es eine Ewigkeit, bis es wieder eine Cup-Finalsensation gab. 1988 war es so weit: Der damalige Zweitdivisionär Kremser SC setzte sich in zwei Finalspielen gegen die mit Swarowski-Millionen aufgepäppelte Truppe des FC Tirol durch. Nach dem 2:0-Heimsieg reichte eine 1:3-Auswärtsniederlage. Ein Tor von Erwin Wolf am alten Innsbrucker Tivoli brachte den Cupsieg. Das Duell war auch eines zweier Trainer mit dem gleichen Vornamen: Ernst Weber besiegte Ernst Happel. Dem gelang im Jahr darauf die Revanche. Happels FC Tirol gewann den Cup trotz einer 0:2-Hinspielniederlage gegen die Admira, die mittlerweile von Ernst Weber betreut wurde – dank eines 6:2-Heimsieges. Krems stieg zwar ein Jahr nach dem größten Erfolg der Klubgeschichte in die oberste Liga auf, hielt sich dort aber nur drei Jahre. Der Weg führte bis in die Fünftklassigkeit. Diese Saison gelang aber wieder ein Erfolg: der Meistertitel in der 2. Landesliga West.