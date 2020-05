Cup: Die Kleinen proben den Aufstand

Wacker Innsbruck spielte am Sonntag in Graz gegen Meister Sturm, verzichtete aber auf drei Trainingstage im Burgenland. Die Tiroler fuhren heim und fliegen am Mittwoch zum Cupspiel nach St. Margarethen. Der Aufsteiger in die burgenländische Landesliga verlor nur eines seiner letzten 34 Bewerbspiele. Die Burgenländer werden von Ex-Teamspieler Josef Degeorgi betreut und haben zwei bekannte Spieler in ihren Reihen: Marcus Pürk und Rolf Landerl, der aber angeschlagen und daher fraglich ist (geschwollene Zehe).



Mattersburg hat ein schweres Auswärtsspiel in Salzburg. Dabei treffen Tormann David Schartner und Defensivmann Stefan Ilsanker auf ihren ehemaligen Klub, die Salzburg Juniors.



Sturm Graz steht ein steirisches Derby gegen Weiz bevor. Der Landesligist wird von GAK-Urgestein Martin Amerhauser trainiert. Red Bull Salzburg muss in Kärnten bei SAK Klagenfurt, dem Zehnten der Regionalliga Mitte bestehen.



Werner Gregoritsch ist mit seinen Kapfenbergern trotz des aktuell letzten Platzes in der Bundesliga beim Tiroler Landesligaklub Reichenau naturgemäß klarer Favorit.