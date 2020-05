Cup-Debakel gegen Viertligisten

Der Ballermann war also schuld. Für einen Sieg gegen Bundesligaklub Kapfenberg wurde den Kickern von Landesligist Reichenau ein Mallorca-Trip versprochen.



Die Tiroler können schon die Koffer packen. Denn der Viertligist sorgte in der zweiten Cup-Runde für eine Sensation. Mit 2:1 kickte der Außenseiter Kapfenberg aus dem Bewerb. Damit verabschiedet sich nach Wiener Neustadt (in der ersten Runde 0:1 gegen die Rapid Amateure) der zweite Bundesligaklub aus dem Bewerb.



In der Anfangsphase vergab Kapfenberg vier hochkarätige Chancen, danach ließ sich kaum mehr unterscheiden, wer im Oberhaus und wer in der Landesliga zuhause ist. Für Kapfenberg-Trainer Werner Gregoritsch war die Niederlage verdient: "Viele meiner Spieler müssen sich bei der Nase nehmen und überlegen, ob sie Bundesliga-tauglich sind."



Am Mittwochabend schied mit Mattersburg überraschend ein weiterer Oberhaus-Klub aus, die Burgenländer unterlagen gegen die in der Regionalliga spielenden Juniors von Salzburg 4:5 im Elfmeterschießen.