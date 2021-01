Corona: Manchester Citys Stürmer Aguero infiziert

Manchester Citys Starstürmer Sergio Aguero ist mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich in Selbstisolation. Der Argentinier gab am Donnerstag bekannt, dass er mit einer infizierten Person in Kontakt gekommen sei. Ein Test habe nun ein positives Ergebnis gebracht. Er hatte "einige Symptome", schrieb Aguero auf Twitter. Der 32-Jährige hat seit Ende Oktober verletzungsbedingt nur 31 Minuten für City absolviert. In der Liga hat er in dieser Saison noch kein Tor erzielt.