Corona-Krise: Brasiliens Ex-Fußball-Boss aus Haft entlassen

Der in den USA inhaftierte ehemalige brasilianische Fußballfunktionär Jose Maria Marin darf unter anderem wegen der Ausbreitung des Coronavirus entlassen werden. Das ordnete ein Gericht in New York am Montag an.

Nach Berichten brasilianischer Medien nutzte die Verteidigung die Covid-19-Pandemie, das fortgeschrittene Alter (87) und die gesundheitlichen Probleme als Argumente für eine vorzeitige Freilassung des früheren Präsidenten des Brasilianischen Fußballverbandes (CBF). Bezirksrichterin Pamela Chen in New York stimmte dem Eilantrag der Marin-Anwälte unter den angeführten Argumenten am Montag zu. Zudem habe Marin bereits rund 80 Prozent seiner Strafe abgesessen und "gelte nicht als gewalttätig", erklärte sie.