Corona: In Italien wächst die Angst vor dem Liga-Stopp

Die Angst wächst in der Serie A. Mittlerweile wurden mehr als 30 Spieler der obersten italienischen Liga vom Coronavirus in die Quarantäne gekickt. Was das heißt? Ein neuerliche Unterbrechung der Meisterschaft scheint nicht ausgeschlossen.

Juve-Angreifer Cristiano Ronaldo war der wohl prominenteste Spieler mit einem positiven Corona-Test. Es folgten sein Mannschaftskollegen Weston McKennie und vier Spieler von Parma Calcio.

Die Gazzetta dello Sport fasste eine umfassende Liste der Infizierten zusammen. „Traurige Anzeigetafel“ nannte das Blatt diese Aufstellung, die mittlerweile schon eine halbe Seite in Anspruch nimmt. Inter Mailand ist mit sechs unter Quarantäne gestellten Spielern nach Genoa (10) der am zweitschlimmsten betroffene Verein.