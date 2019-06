Copa America: Uruguay und Japan trennen sich remis

Rekordsieger Uruguay ist bei der Copa America, der südamerikanischen Fußball-Meisterschaft, gegen Japan nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Die Südamerikaner und die Gäste aus Asien trennten sich am Donnerstag in Porto Alegre 2:2 (1:1). Japan ging durch Koji Miyoshi zweimal in Führung (25., 59.), Uruguay schaffte durch Luis Suarez (32.) und Jose Gimenez (66.) stets rasch den Ausgleich.

Nach dem zweiten Spiel führt Uruguay in der Gruppe C mit vier Punkten vor Chile (3), das in der Nacht auf Samstag auf Ecuador trifft.