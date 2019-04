CL-Viertelfinale: Guardiola kämpft gegen seinen Fluch

Ein Verein, der sich Pep Guardiola auf die Trainerbank setzt, macht das für gewöhnlich nicht, um nur im eigenen Land die Nummer eins zu werden. Sondern in der Hoffnung, dass der katalanische Starcoach dort ähnliches vollbringt wie bei seiner ersten Trainerstation. Den FC Barcelona hatte Guardiola 2009 und 2011 zu zwei Champions-League-Titeln geführt.

Das Problem ist nur: Seit damals will’s für den 48-Jährigen in seinem Lieblingsbewerb nicht mehr so recht laufen. Egal ob mit Bayern München oder mit Manchester City, mit seinen letzten Mannschaften kam Guardiola in der Champions League nie weiter als bis ins Semifinale.

Auch in dieser Saison droht Guardiola wieder das vorzeitige Aus: Nachdem Tottenham das Viertelfinalhinspiel mit 1:0 gewinnen konnte, steht Manchester City am Mittwoch im Retourmatch in der Bringschuld. "Der Druck ist riesig", gibt denn auch der Chefcoach unumwunden zu.