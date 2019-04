CL-Viertelfinale: Gelobter Ronaldo, gezeichneter Messi

Gezeichnet verließ sein Mitspieler Lionel Messi das "Theatre of Dreams". Der Argentinier bekam von Chris Smalling einen Schlag verpasst, blutete aus der Nase und hatte eine Schwellung im Gesicht. Eine genaue Diagnose wurde für den heutigen Donnerstag erwartet. Einen Nasenbeinbruch schlossen die Ärzte nach Medienberichten noch am Mittwochabend aus. Im Liga-Match am Samstag beim Tabellenletzten Huesca wäre der seit Monaten an Leistenproblemen laborierende 31-Jährige wohl ohnehin geschont worden, weil das Meisterschaftsrennen schon zugunsten des Titelverteidigers entschieden sein dürfte.

Barcelonas Chance auf das Triple

Aufgrund des Einzugs ins Cupfinale hat Barca die Chance, wie 2009 und 2015 das Triple zu holen. Auch Ajax Amsterdam kann alle drei Titel in dieser Saison holen. Dazu wird allerdings nach dem Heim-1:1 gegen Juventus eine ähnliche Glanzleistung wie beim 4:1 in Madrid benötigt. "Wir haben nicht das Resultat geschafft, das wir wollten, aber es ist noch alles offen", betonte Coach Erik ten Hag.

Die Favoritenrolle liegt jedoch klar bei den Turinern, die sich wieder auf Cristiano Ronaldo verlassen konnten. Der Portugiese erzielte gegen Ajax per Hechtkopfball sein 125. Champions-League-Tor. "Er hat einmal mehr bewiesen, dass er ein Spieler auf einem anderen Level ist. Sein Timing und seine Bewegungen unterscheiden sich von allen anderen Spielern", sagte Juventus-Trainer Massimiliano Allegri.