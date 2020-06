CL-Pleiten für Dragovic & Stranzl

David Alaba ist mit den Bayern in der Champions League gesetzt. Mit Aleksandar Dragovic und Martin Stranzl wollen sich zwei weitere Österreicher über das Play-off qualifizieren. Seit Dienstagabend sieht es jedoch schlecht aus für die beiden.

Dragovic, der Gelb sah, unterlag daheim mit dem FC Basel dem rumänischen Meister CFR Cluj mit 1:2. Dabei hatte der 21-jährige Wiener noch den Treffer zum 1:0 für die Schweizer per Kopf vorbereitet (44.). Eine Minute später ging Dragovic nach einem Ellbogenschlag von Kapetanos zu Boden, in Halbzeit zwei kam dann das K.o. für die Schweizer.



Der Senegalese Modou Sougou traf per Doppelschlag (66., 71.) für die Rumänen, die mit dem 2:1-Auswärtserfolg im Rückspiel nächste Woche Favorit auf den Einzug in die Königsklasse sind.